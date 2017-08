Gleich zwei Klezmer-Konzerte in Langerwehe

Das nächste Konzert der Reihe „Musik im Museum“ findet am Freitag, 1. September, 19.30 Uhr, mit der Klezmer-Gruppe „Dance of Joy“ im Töpfereimuseum Langerwehe, Pastoratsweg 1, statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Während „Dance of Joy“ klassischen Klezmer präsentiert, gibt es am Donnerstag, 14. September, 19.30 Uhr, in der Alten Kirche auf dem Rymelsberg „Modern Klezmer“ mit dem „Duo Donya“. Der Eintritt ist ebenfalls frei.