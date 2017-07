Viele Bands spielen Konzerte an dem Wochenende

Am Samstag geht es um 18 Uhr los mit „De Halunke“. Die sechsköpfige Band aus Düren ist bereits seit vielen Jahren auf den Bühnen der Region unterwegs. Ab 19 Uhr schließt sich „Querbeat“ an. Die Gruppe ist hauptsächlich im Kölner Karneval aktiv und spielt vor allem eine Kombination aus Karnevalsliedern, Rock- und Sambarhythmen. Ab 20 Uhr bebt das Zelt bei „Cat Ballou“. Die deutsche Rockband hat ihren Ursprung in Köln und singt meist auf Kölsch. Ab 21.15 Uhr setzen die Kölner „Klüngelköpp“ mit ihren bekannten Mundart-Liedern noch einen drauf.

Am Sonntag ist ab 12 Uhr „Familijedaach“ mit der Maus und alten Treckern, dem „Schnellen Emil“, einem Spielbus der Stadt Düren. Das Programmangebot richtet sich an Kinder von drei bis 14 Jahren und besteht aus Schminken, Basteln, Spiel und Bewegung. Ab 12.30 Uhr gibt es Musik im Stundentakt: “Ne joode Jong“ und „Dat kütt jood“ sowie „Zack“,„Raderdoll“ und „Zollhuus Colonia“, die „Rumtreiber“ und zum Abschluss ab 18.30 Uhr „Kröetsch“.

Eintritt wird nur am Samstag erhoben; am Freitag und am Sonntag ist die Veranstaltung kostenfrei.