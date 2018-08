Düren - Multikulti lässt Jugendliche vor die Kamera

Düren. Einmal an einem Filmset dabei sein und das als Schauspielerin oder Regisseur? Kein Problem. Für Jugendliche ab 14 Jahren organisiert das Jugendzentrum Multikulti eine Filmproduktion.

Mit professioneller Unterstützung schreiben die Teilnehmer selbst das Drehbuch, übernehmen die Kamera und können ihr Schauspieltalent entdecken. Die Workshopleiter kennen die nötigen Tricks und helfen bei der Produktion. Für die Kurzfilmproduktion sind keine Vorerfahrungen nötig. Alle Jugendlichen, die motiviert sind, sollten sich einfach anmelden. Das Besondere am Projekt ist die Nutzung der eigenen Handys. Mit dem Smartphone zu filmen, ist zwar heute völlig normal, doch die Medientrainer zeigen, wie man mit den Handys professionelle Bilder produziert.

Mehrere Workshops

Der Workshop ist an den Wochenenden vom 25. und 26. August sowie vom 1. bis zum 2. September im Haus der Stadt. Abgerundet wird das Projekt durch ein Smartphone- und Social-Media-Workshop am 8. September, in dem die Chancen und die Gefahren der Mediennutzung thematisiert werden.

Die Workshop-Tage starten jeweils um 10 Uhr und gehen bis 18 Uhr. Für die Verpflegung ist gesorgt und das Angebot ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt unter 02421/41635 und/oder per E-Mail (multikulti-dn@online.de) über das Multikulti.

Die Veröffentlichung des Kurzfilms ist auf dem Fernsehsender „nrwision“ geplant. Der Termin der Premiere wird noch im Workshop abgestimmt.