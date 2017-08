Überblick über die Läufe und Startzeiten

Folgende Läufe finden am Samstag, 19. August, statt. Start und Ziel sind die Sportanlagen am Weihberg in Niederzier.

Die Abfolge: 14.30 Uhr: Kids Fun (500 Meter) Jahrgang 2008 und jünger. 14.45 Uhr: Young Run (1000 Meter) Jahrgang 2002 und jünger; 15.10 Uhr: Broisterd-Runde (5,3 Kilometer); 16 Uhr: Monte-Sophia (28,1 Kilometer); 16.10 Uhr: Montelino-Lauf (zehn Kilometer); 16.20 Uhr: Montelino-Wandern (zehn Kilometer); 16.30 Uhr: Montelino-Walking (zehn Kilometer).

Anmelden können Läufer sich bis Donnerstag, 17. August bei Javiar Gil-Ricart (Telefon 02421/54823) oder im Internet. Spontane Anmeldungen am Veranstaltungstag sind ebenfalls möglich.

Wer Interesse bekommen hat, einmal zum Training bei der Laufgruppe des TV Huchem-Stammeln vorbeizuschauen, hat jeden Mittwoch die Gelegenheit dazu. Sie trifft sich um 18.15 Uhr am Parkplatz an den Sportanlagen am Weihberg in Niederzier.