Modellversuch für den Merzenicher Ortskern könnte im Sommer starten Von: Burkhard Giesen

Letzte Aktualisierung: 9. März 2018, 15:21 Uhr

Merzenich. Zeitlich befristet will die Gemeinde Merzenich überprüfen, ob eine Einbahnstraßenregelung dabei helfen kann, die Verkehrsprobleme im Ort zu lösen. Das hat am Donnerstag der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates in der kommenden Woche könnte der Modellversuch im Sommer starten.