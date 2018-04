Düren - Mitsing-Konzerte: Frau Höpker lässt singen

Düren. 10 Jahre gibt es ihre erfolgreichen Mitsing-Konzerte bereits. Ein Jahrzehnt, in dem die Frau, die sie ins Leben rief, mit Anrede und ihrem Nachnahmen zur Institution wurde: Sangesfreudige verwenden ihren Nachnamen mittlerweile schon als Verb und verabreden sich zum „höpkern“.

Am Samstag, 28. April, kann das Publikum in Düren Frau Höpker nun erstmals live erleben. Um 20 Uhr lädt sie zum Gesang ins Haus der Stadt.

Wie alles begann

Dass Menschen gerne singen, wusste die Sängerin Katrin Höpker aus Köln schon immer. 2007 gab dann ein Engagement im Rahmen der „Langen Nacht in Zoo und Flora“ den Ausschlag, ihre Idee der Mitsingkonzerte in die Tat umzusetzen: „Viele Menschen standen nachts um meinen Flügel und sangen bei ,Leaving on a Jet Plane‘ von John Denver einfach mit. Nach dem halben Refrain aber war Schluss – die Musik war im Kopf, der Text leider nicht. Da musste Abhilfe geschaffen werden.“ Mit Beamer und Leinwand, einem bunten Programm und 40 Freunden fing 2008 alles richtig an. Seitdem ist eine regelrechte Welle losgegangen, und ihr Format hat mittlerweile viele Nachahmer gefunden.

Beeindruckend bei den Konzerten von Frau Höpker ist ihr immens umfangreiches Repertoire, das sie auswendig am Klavier begleitet. Bereits als Kind fing sie an, alles, was sie zum Beispiel aus dem Radio hörte, nachzuspielen. So schulte sie ihr Gedächtnis über Jahrzehnte:

„Heute fällt es mir sehr leicht, etwas abzuspeichern. Das Gehirn ist fantastisch – das zeige ich an den Konzertabenden auch gerne dem Publikum, wenn es nach drei vier Tönen schon ein ,Aha-das-kenne-ich‘-Erlebnis hat!“

Es gibt allerdings auch Musikstile, die sich nach der Erfahrung der Musikerin und Sängerin solo am Klavier nicht gut umsetzen lassen: „ACDC wäre zum Beispiel schwierig. Auch ,Atemlos‘ kommt mir nicht ins Programm, denn Schlager brauchen Patina. Auf Helene kann ich noch ein paar Jahre warten. Bis dahin spiele ich gerne andere aktuelle Titel.“

Katrin Höpker erklärt sich die große Lust am Singen und ihren enormen Erfolg damit, dass Menschen in der heutigen Zeit mehr denn je Gemeinschaft brauchen. Sie möchten beisammen sein und etwas Schönes erleben.

Glückliches Publikum

Außerdem weiß sie, dass während des Singens im Körper Stoffe freigesetzt werden, die das Immunsystem stärken, und sie und ihr Publikum glücklich nach Hause gehen lassen. „Dass ich erfolgreich bin, hängt sicher auch damit zusammen, dass ich Abend für Abend individuelle Programme gestalte und mich immer mit all meinem Können eingebe“, erklärt die Musikerin ihr Erfolgsrezept.

Neben ihrem riesigen musikalischen Talent hält sie ihr Charisma sowie Freude und Freundlichkeit für wichtige Faktoren bei ihren Konzerten. Und den Mut zu führen, aber auch dienen zu können. Diese unpopulär klingenden Begrifflichkeiten meint sie jedoch sehr positiv: „1000 Leute über drei Stunden nur mit Stimme und Klavier zu begeistern und einen schönen Abend zu gestalten, dazu müssen Sie schon was in die Waagschale werfen und wenn es sein muss, auch mal für Ruhe sorgen können.“Frau Höpker liebt und braucht den Kontakt zum Publikum und betont, dass jeder Abend anders ist. Gefragt, mit welchen Titeln sie Düren zum Singen bringen will, verrät sie: „Nach Düren werde ich mit meiner Frühlings-Setliste 2018 anreisen.

An der Zusammenstellung der rund 200 Titel aus meinem Gesamtrepertoire arbeite ich zurzeit. Welche Titel ins Programm kommen, entscheidet sich aber erst am Abend. Ich freue mich auf Düren und bin schon sehr gespannt!“

Tickets für das Konzert am 28. April um 20 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) gibt es im iPunkt, Markt 6 (Telefon: 02421/252525), per Mail an theaterkasse@dueren.de oder online unter www.theatertickets.dueren-kultur.de.