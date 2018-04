Niederzier - Mit Steinen Kirchenfenster zerschmettert

Niederzier. In Niederzier haben Unbekannte Fenster einer Kirche mit Steinen eingeworfen. An sechs Fenstern seien insgsamt 27 bunt eingefasste Glasscheiben zerschmettert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Schaden schätzt sie auf mindestens 3000 Euro.

Die Tat ereignete sich an der Oberzierer Kirche an der Straße „Am Grauen Stein“. In der Kirche konnten noch mehrere als Tatwerkzeug entfremdete Steine sichergestellt werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht den oder die Täter, die zwischen Mittwoch und Samstagabend die Scheiben zerstört haben.

Alle sachdienlichen Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421/9490 entgegen.