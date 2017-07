Daten und Zahlen zum Tourismus in der Region

43 000 Touristen kommen jährlich in Düren an; sie lösen 77 000 Übernachtungen aus, bleiben also im Durchschnitt 1,8 Tage. Zum Vergleich: Touristen in Heimbach bleiben 6,5 Tage. Diese Zahlen nennt Winfried Kranz-Pietre, Geschäftsführer der Win.DN.

65 Prozent der Dürener Touristen sind Geschäftsreisende. Der Rest sind Besucher. 27 der Übernachtungsgäste kommen aus dem Ausland. In Düren gibt es neun Hotels.

5000 Menschen im Kreis Düren arbeiten in der Tourismusbranche. Das entspricht dem NRW-Schnitt.