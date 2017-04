Eintrittskarten für acht und zehn Euro

Holger Quasts drittes eigenes Konzert in der Gaststätte „Brauhaus“ in Düren, Ahrweilerplatz, findet am Donnerstag, 27. April, ab 20 Uhr statt. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf acht und an der Abendkasse zehn Euro.

Wie immer geht der Erlös des Konzertes komplett an einen guten Zweck. Unter anderem soll Peter Borsdorffs Initiative „Running for Kids“ wieder unterstützt werden.

Details zum Ticketverkauf:

www.nejoodejung.de