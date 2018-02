Düren.

„2018 han mir ne Knall denn mir fleeje en et All“ heißt das Sessions-Motto der KG „Narrenzunft Düren“. Kein Wunder also, dass bei der Galasitzung der Karnevalsgesellschaft am Freitagabend jede Menge Science-Fiction auf der Bühne von Dürens Post Hotel zu bestaunen war. Präsident Wolfgang Sieger lud zu einer Erdumrundung ein, die gut fünf Stunden dauerte und die Gäste im voll besetzten Saal bestens unterhielt.