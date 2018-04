Düren/Münster.

Die Chance, Freunde oder Kollegen, Bekannte oder gar Verwandte unverhofft zu treffen, war für Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Düren am Wochenende im westfälischen Münster wesentlich größer als in der hiesigen Region. Zu den „Kreis-Düren-Tagen 2018“ brachten zwei Rurtalbahn-Sonderzüge zweimal je tausend Besucher aus der Region Düren-Jülich in die Westfalen-Metropole.