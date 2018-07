Düren - Mit dem Leichtkraftrad in den Gegenverkehr: Schwer verletzt

Düren. Schwere Verletzungen zog sich Dienstagnachmittag ein 16-Jähriger zu, als er mit seinem Leichtkraftrad mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Gegen 15.30 Uhr war der Jugendliche, der aus Langerwehe stammt, auf der Landesstraße 25 von Schevenhütte aus in Richtung Düren unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Stolberg die Landstraße in entgegengesetzter Richtung.

Der 16-Jährige geriet auf einem geraden Abschnitt mit seinem Leichtkraftrad auf die Gegenfahrbahn. Grund dafür könnte laut Polizei ein gesundheitliches Problem gewesen sein. Der entgegenkommende Autofahrer versuchte noch, den Unfall durch Ausweichen zu verhindern.

Trotzdem stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er in stationäre Behandlung aufgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße 25 in beide Richtungen gesperrt.