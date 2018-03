Düren - Mit Cannabis, aber ohne Führerschein am Steuer

Düren. Urkundenfälschung und Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz werden einem 17-jährigen Hovener vorgeworfen, gegen den die Dürener Polizei nun ermittelt.

Am Mittwoch soll der junge Mann entsiegelte Kennzeichen an einem in der Tischlerstraße abgestellten Wagen abgeschraubt haben, um sie an einem anderen Auto wieder anzubringen und eine Runde durch Hoven zu drehen.

Beide Fahrzeuge waren bereits seit Ende 2017 außer Betrieb und duften demnach nicht mehr auf öffentlichen Straßen und Wegen geparkt werden. Natürlich war es auch nicht erlaubt, eines dieser Autos zu führen. Der Hovener ist zudem nicht in Besitz eines Führerscheins.

Außerdem stellte sich nach einem Drogentest heraus, dass er Cannabis konsumiert haben soll. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse zunächst nicht geklärt werden konnten.