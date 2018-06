Huchem-Stammeln/Düren.

Georg (Name geändert) konnte es kaum erwarten. „Ich bin jetzt 55 Jahre alt und habe noch nie geschaukelt“, strahlt der Rollstuhlfahrer, der in der Werkstatt II (W2) der Rurtalwerkstätten an der Industriestraße in Huchem-Stammeln arbeitet.