Missverständnis mit Folgen: Eskalation auf dem Fußballplatz

Düren. Beleidigung, Bedrohung, Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung: Ein Missverständnis im Rahmen eines Fußballspiels hat am Sonntagnachmittag weitreichende Konsequenzen nach sich gezogen.

Wie die Dürener Polizei mitteilt, musste der 23 Jahre alte Schiedsrichter nach einem Tor die Partie kurzzeitig unterbrechen, weil ein Spieler verletzt am Boden lag. Dies interpretierte ein 24-jähriger Dürener offensichtlich falsch - möglicherweise dachte er, dass das Tor nicht gewertet werden würde. Er lief daher zum Schiedsrichter, „beleidigte ihn auf sexueller Basis und drohte ihm, er werde das Spielfeld nicht lebend verlassen“, wie es im Polizeibericht heißt.

Mehrere Zuschauer versuchten daraufhin die Situation zu beruhigen und mischten sich in das Geschehen ein. Dies gelang jedoch nicht, und so rannte der 24-Jährige in die Gruppe von Zeugen hinein und trat einem 23-jährigen Zuschauer aus Nörvenich mit gestrecktem Bein und bestolltem Fußballschuh in den Rücken. Dabei wurde der Nörvenicher glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das Spiel musste letztlich abgebrochen werden, woraufhin sich der Dürener in die Umkleide begab - nicht jedoch ohne auch hier zu randalieren. Er beschädigte ein Regenfalltor und eine Tür der Umkleidekabine, bevor er schließlich das Gelände in der Oberstraße verließ.

Gegen den Mann richtet sich nun ein umfangreiches Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern entsprechend an.