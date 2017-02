Düren.

Wenn es eine Aussage von Politikern gibt, die seit Jahrzehnten immer wieder zu hören ist, dann diese: Es müsse in Bildung investiert werden, schließlich sei Bildung der Rohstoff des Landes, da es in Deutschland nun mal kein Erdöl oder andere bedeutende Bodenschätze gebe. Nun kann in Bildung investiert werden: Das Land NRW wird der Stadt Düren in den nächsten vier Jahren insgesamt 11,6 Millionen Euro überweisen, um Schulen zu sanieren oder moderner zu gestalten.