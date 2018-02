Aachen/Düren.

Gegen die drei Angeklagten sprach am Dienstag der Vorsitzende der 1. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht ein mildes Urteil aus. Wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung bekamen Marcus V. (26), Alexander B. (26) und Andy B. (37) Strafen zwischen neun Monaten und einem Jahr und einem Monat auf Bewährung, alle drei müssen zudem jeweils 30 Sozialstunden innerhalb eines halben Jahres ableisten.