Merzenich - Merzenicher Schnuller-Café: Ein Treffpunkt für Eltern und Babys

Merzenich. Gemeinsam Zeit verbringen, spielen, frühstücken, andere Eltern kennenlernen – im neuen Merzenicher Schnuller-Café ist das ab sofort möglich. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Babys und Kleinkindern bis zu einem Jahr und soll bald kreisweit Schule machen.

„Beim Thema Demografie hat man immer zuerst die älteren Menschen im Kopf. Wir müssen uns aber auch intensiv um Angebote für diese Lebensphase kümmern“, betont Merzenichs Bürgermeister Georg Gelhausen (CDU). Treffpunkt ist jeden Montag von 10 bis 12 Uhr das Evangelische Gemeindezentrum an der Severin-Böhr-Straße.

Finanziert wird das für die Eltern kostenlose Angebot aus dem Programm „Elternstart NRW“ der Landesregierung. Entsprechende Angebote gibt es bisher in der Stadt Düren, auf Kreisebene in Niederzier und Kreuzau. Weitere Eltern-Baby-Treffpunkte sollen kurzfristig in Linnich und Jülich entstehen, erläutert Elke Ricken-Melchert, Leiterin des Jugendamtes des Kreises Düren. Für Elmar Farber, Leiter der Familienbildungsstätte der Evangelischen Gemeinde Düren, ist das Schnuller-Café zudem die ideale Möglichkeit, neben dem reinen Knüpfen von Kontakten der Eltern untereinander auch weitergehende Angebote zu offerieren und thematisch zu arbeiten.

Niedrigschwelliges Angebot

Der Vorteil: „Das Angebot ist kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Verpflichtung. Es ist ein möglichst niedrigschwelliges Angebot, genau da, wo die Eltern leben“, erklärt Farber. Eine Mitarbeiterin der Evangelischen Gemeinde betreut das Angebot, beantwortet auch Fragen zur frühkindlichen Entwicklung. Eine Kinderkrankenschwester des Kreisjugendamtes gibt zudem Tipps und Informationen zu Themen wie Gesundheit und Ernährung. „Gerade für Eltern, die ihr erstes Kind bekommen haben, kann das sehr hilfreich sein“, betont Farber, der zudem auf die entsprechenden Folgeangebote für ältere Kinder verweist: „Wir sind als Bildungsbetrieb in Düren in diesem Bereich sehr gut aufgestellt.“

Bürgermeister Georg Gelhausen hat sich bei der Vorstellung des neuen Angebotes am Montag gefreut, eine Mutter anzutreffen, die er aus dem Babybegrüßungsdienst der Gemeinde kennt. Zudem eine Neubürgerin, die diesen Treffpunkt dafür nutzt, wofür er auch gedacht ist: neue Kontakte zu knüpfen.