Merzenich - Merzenich: 1000 Unterschriften für die Tempo 30-Zone

Merzenich: 1000 Unterschriften für die Tempo 30-Zone Von: bugi

Letzte Aktualisierung: 14. Mai 2018, 17:25 Uhr

Merzenich. Wenn sich der Rat der Gemeinde Merzenich am Donnerstag wie berichtet mit dem neuen Vorschlag der Verwaltung auseinandersetzt, wie die Verkehrsprobleme in der Gemeinde gelöst werden können, dann wollen Michael Breuer und Rudolf Meurer gleich zu Beginn der Sitzung ein Zeichen setzen: Etwa 1000 Unterschriften haben sie und ihre Familien in Eigeninitiative gesammelt, um ihren Forderungen nach einer Tempo-30-Zone für den Ort Nachdruck zu verleihen.