Kreis Düren.

Falls Sie dachten, die Hitze und die hohen Temperaturen, die uns in diesen Tagen so sehr zu schaffen machen, seien das Außergewöhnliche an diesem Sommer – dem ist nicht so. Zwar geht der Juli 2018 als drittwärmster seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1891 in die Geschichte ein, aber die Hitzerekorde aus dem Jahr 2003 mit 39,3 Grad in Düren und 37,7 Grad in Vossenack wurden noch nicht erreicht.