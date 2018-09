Niederau - Meisterschaft im Handtaschen-Weitwurf: Das beste Stück der Frau fliegt durch die Luft

Niederau.

Ein wenig erleichtert war Hannelore Ulrich schon vor ihrem ersten Wurf. Kaum hatte sich die Windenerin beim Sommerfest im Schenkel-Schoeller-Stift entschlossen, an der Niederauer Meisterschaft im Handtaschen-Weitwurf teilzunehmen, da begann sie auch schon zu überlegen, wem sie Geldbörse, Lippenstift, Taschentuch und was sie sonst noch im liebsten weiblichen Modeassecoires hatte, in Sicherheit zu bringen.