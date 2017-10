Wechsel an der Spitze des Amtsgerichtes Ganz so neu ist Hartmut Bönnen nicht mehr in seinem Amt als Direktor des Amtsgerichts. Anfang August trat er das Amt an, das er von Dr. Karl-Heinz Horbach übernommen hatte. In einer Feierstunde wurde Horbach nun auch offiziell verabschiedet und sein Nachfolger ins Amt eingeführt.