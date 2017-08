Brandenberg.

Als die 14-jährige Doris Rüttgers zum Tischtennistraining immer von Brandenberg nach Kleinhau musste, und die Frage nach dem Wie aufkam, war klar: Mit Opas Auto – und sie am Steuer. Hinten drin ihre Freundinnen. Also ging‘s immer auf Wegen am Wald entlang, etwas abseits vom Straßenverkehr.