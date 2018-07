Kreis Düren - Mehrere Fahrradfahrer stürzen: Elfjähriger erleidet innere Verletzungen

Kreis Düren. Am Dienstag und Mittwoch wurden bei Stürzen mehrere Radfahrer im Kreis Düren verletzt, darunter auch ein Elfjähriger, der innere Verletzungen erlitt. In zwei Fällen halfen Passanten für Ort und für einen der Radfahrer könnte es noch ein Nachspiel geben.

Der erste Unfall ereignete sich auf der abschüssigen Straße „Hinter dem Hof“ in Kreuzau-Leversbach. In Höhe einer Bushaltestelle kam ein 37-jähriger Dürener am Dienstag gegen 11 Uhr zu Fall und blieb mit einer Kopfverletzung liegen. Ein Autofahrer fand den Mann und leistete Erste Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen, die ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, da das Unfallopfer sich nicht an an das Geschehen erinnern konnte. Den Beamten fiel jedoch auf, dass die Bremsen nicht richtig funktionierten und das Rad als gestohlen gemeldet ist - mögliche Konsequenzen für den 37-Jährigen sind nicht ausgeschlossen.

Wenige Stunden später, gegen 17 Uhr, fand eine Passantin in Langerwehe einen schwer verletzten Jungen, der kurz zuvor mit seinem Fahrrad gestürzt war. Durch starkes Bremsen am Bahnübergang an der Leo-Höxter-Straße war er wohl über den Lenker geschleudert worden und zog sich bei dem Unfall innere Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Rettungskräfte brachten auch ihn ins Krankenhaus.

Am frühen Mittwochmorgen traf es dann eine 27-jährige Dürenerin in der Fußgängerzone zwischen Wirteltorplatz und Bahnhof. Als - aus ihrer Sicht - von rechts aus der Arnoldsweilerstraße ein Auto herannahte und in die Kuhgasse abbiegen wollte. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Frau stark und kam dabei zu Fall. Zur ambulanten Behandlung kam sie ebenfalls in ein Krankenhaus.