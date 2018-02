Düren - Mehr als 60 Jahre ein erfülltes Leben voller Geselligkeit

Düren. In Schützenkreisen sind beide eine Institution. Und auch sonst sind Hans Schulze (85 Jahre) und seine Ehefrau Odilia, geborene Schäfer, als geselliges Paar bekannt. Am Mittwoch feiern sie in ihrem Zuhause an der Merzenicher Straße in Düren das Fest der Diamantenen Hochzeit. Nach 60 Jahren Ehe haben beide viel zu erzählen.

Es war am Karnevalssamstag. Karl-Heinz Joerger, genannt der „Schnäuzerprinz“, war Anführer der Dürener Narren. Da ging es hoch her im Saal der Gaststätte „Unter den Linden“ bei Meurers am Annakirmesplatz.

Odilia Schäfer, in Gürzenich geboren und aufgewachsen, tanzte in der Garde der „Holzpoeze Jonge, und der Kfz-Mechaniker Hans Schulze aus der Merzenicher Straße in Düren, der mit seiner Gesangsgruppe unterwegs war, liefen sich über den Weg und waren sofort auf einer Wellenlänge. Mit dem Ergebnis, dass am 7. Februar 1958 die Trauung im Standesamt des Amtes Birgel in Rölsdorf stattfand. Sein Zuhause fand das junge Paar im Dürener Osten. Noch heute wohnen sie im Elternhaus von Hans Schulze.

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor – zwei Söhne und zwei Töchter. Inzwischen gehören fünf Enkel und drei Urenkel zur Familie.

Das Schützenwesen spielte über Jahrzehnte eine dominante Rolle im Leben des Ehepaares. Schon 1949 trat Hans Schulze, der bei der belgischen Armee und auch 30 Jahre bei der Bundeswehr angestellt war, der St.-Bonifatius-Schützenbruderschaft Düren-Ost bei, deren Schützenmeister er fast zwei Jahrzehnte war. In seine Zeit fiel auch der Bau des Schützenheimes an der Friedenstraße.

Nach dem Tod von Fritz Schröder wurde er 1974 Bezirksbundesmeister des Bezirks Düren-Nord im Bund Historischer Deutscher Schützenbruderschaften (BHDS), war zeitweise stellvertretender Diözesanbundesmeister und gehörte mehr als ein Jahrzehnt dem Präsidium des BHDS an. Seine Verdienste wurden mit den höchsten Auszeichnungen des BHDS und der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1994 gewürdigt.

Ehefrau Odilia, eine gelernte Stöpferin, schulte nach der Familienpause zur Altenpflegerin um und war in diesem Beruf viele Jahre tätig. Zweites Hobby der Eheleute war und ist der Gesang. Zunächst sangen beide in der Chorgemeinschaft Düren-Ost. Nach deren Auflösung wechselte Hans Schulze zum MGV Düren-Niederau, in der er heute noch aktiv ist.

Gesundheitliche Einschränkungen lassen weite Reisen als weiteres Hobby nicht mehr zu. „Aber wir pflegen die Erinnerungen an ein interessantes Leben“, betonen die diamantenen Jubilare.