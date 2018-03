Düren - Mathis Kasper ist mit Leib und Seele ein Fagott-Musiker

Düren.

Mit 14 Jahren wurde er bereits Student an der Musikhochschule München – Mathis Kaspar Stier begeisterte am Samstag rund 80 klassikbegeisterte Gäste im Haus der evangelischen Gemeinde zu Düren. Der heute 23-Jährige ist Fagottist mit Leib und Seele – und das merkt man ihm auch an.