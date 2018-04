Hürth/Düren - Martina Lichtwald trumpft beim 45. Internationalen Schwimmfest auf

Hürth/Düren. Beim 45. Internationalen Schwimmfest der Masters-Klasse in Hürth hat Martina Lichtwald vom Dürener TV bei fünf Starts fünf Altersklassenrekorde aufgestellt.

So schwamm sie die 200 Meter Freistil in 2:27,95 Minuten, 50 Meter Freistil in 0:31,28, 100 Meter Schmetterling in 1:16,70, und 100 Meter Freistil in 1:08,72. Diese Zeiten bedeuteten jeweils Platz eins. Über 50 Meter Schmetterling kam sie in der Rekordzeit von 0:33,21 Minuten auf den zweiten Platz.

Frederic Malsbenden gewann die 50 und 100 Meter Freistil, über 50 und 100 Meter Schmetterling sowie 100 Meter Lagen wurde er Zweiter. Die 200 Meter Freistil entschied Stefan Robertz für sich, über 100 Meter Brust wurde er Zweiter, Vierter über 100 Meter Freistil und Fünfter über 50 Meter Brust.

Erfreulich war auch das Abschneiden von Anne-Caroline Lange: Nach langer Wettkampfpause meldete sie sich mit Platz zwei über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen eindrucksvoll zurück. Mit Platz drei über 100 Meter Freistil und Platz sechs über 200 Meter Freistil komplettierte sie das gute Abschneiden des DTV.