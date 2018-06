Düren - Martin Rütter kommt mit Programm „Freispruch“ nach Düren

Düren.

„Freispruch!“ – so heißt das neue Programm von Martin Rütter. Darin hält der einzig wahre Anwalt der Hunde ein bellendes Plädoyer für die Beziehung zwischen Hasso und Herrchen. Am Donnerstag, 6. Dezember, zeigt der Hundeprofi ab 20 Uhr in der Arena Kreis Düren auf amüsante Art, dass Justitia kein Schwert, sondern eine Hundeleine in der Hand hält.