Düren.

Ohne große Umschweife geständig zeigte sich ein 56 Jahre alter Mann aus Düren, der in seinem Haus in Rölsdorf zwischen Oktober 2015 und Juni 2016 eine Cannabis-Plantage betrieben hatte. Als die Polizei damals zur Hausdurchsuchung anrückte, fanden die Ermittler vier Räume, in denen sich Marihuana-Pflanzen jeweils unterschiedlicher Wachstums-Stufen befanden.