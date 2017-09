Manipulierte Kletterseile: DSB erstattet Anzeige Von: cro

Letzte Aktualisierung: 5. September 2017, 16:35 Uhr

Düren. Der Dürener Service Betrieb (DSB) hat bei der Polizei doch eine Anzeige wegen mehrfacher Sachbeschädigung an zwei Spielplätzen in Birkesdorf und Derichsweiler erstattet. Dort hatten Unbekannte in den Sommerferien in mindestens neun Fällen die Halterungen von Kletterseilen gelockert.