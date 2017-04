Die aktuelle Situation in der Stadt Düren

In den Dürener Übergangswohnheimen sind derzeit 480 Flüchtlinge untergebracht, dazu kommen 176 in angemieteten Wohnungen. Unter den 656 sind 61 anerkannte Flüchtlinge, die noch keine Wohnung gefunden haben, und per Wohnsitzauflage bereits zugewiesene Personen. Die Stadt hat noch 163 freie Plätze.

Weil der Stadt aber die 800 Plätze der ZUE in Gürzenich ab 1. Juli nur noch zu 75 und ab 1. Januar 2018 nur noch zu 50 Prozent angerechnet werden, sie gleichzeitig noch bis zu 172 Flüchtlinge mit Wohnsitzauflage zugewiesen bekommt, müsste sie ab Januar maximal 572 zusätzliche Plätze bereithalten.

Ob dieses Szenario eintritt, hängt im Wesentlichen von der Zahl der in NRW insgesamt ankommenden Flüchtlinge ab. Derzeit schwanken die Prognosen der Bezirksregierung Arnsberg zwischen 50 und 220, teilt Dürens Sozialdezernent und Erster Beigeordneter Thomas Hissel mit. 50 zusätzliche Flüchtlinge könnten problemlos aufgenommen werden, bei 220 müssten neue Einrichtungen gebaut oder angemietet werden.