Maler- und Lackierermeister Esser erhält Diamantenen Meisterbrief

Düren/Kreuzau. Seit 60 Jahren hält der Dürener Maler- und Lackierermeister Heinz Esser den Meisterbrief in den Händen. Jetzt bekam er einen neuen: Den Diamantenen Meisterbrief der Handwerkskammer Aachen überreichten Obermeister Horst Engel, Ehrenobermeister Kurt Werner und der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rureifel, Uwe Günther, an den 86-jährigen Handwerker.

Die Feierstunde fand in der Geschäftsstelle der Rureifel-Kreishandwerkerschaft in Kreuzau statt. Obermeister Engel und sein Vorgänger, Ehrenobermeister Kurt Werner, lobten das starke Engagement von Esser, der in seiner Laufbahn 13 Lehrlinge ausbildete, von denen zwei selbst Meistertitel erreichten. Mit 25 Jahren gründete Esser seinen eigenen Betrieb, den er mehr als fünf Jahrzehnte führte. Immer unterstützt von Ehefrau Elli. „Die Mutter dreier Kinder war immer die gute Seele im Betrieb. Ihr gehört die Auszeichnung mindestens zur Hälfte“, sagte Geschäftsführer Uwe Günther.

In der Feierstunde wurde in Erinnerungen geschwelgt, denn an vielen nach dem Krieg wieder aufgebauten und auch großen Neubauten war Esser beteiligt.

An seinen ersten Auftrag erinnert er sich noch genau: Esser erstellte die erste Bekanntmachungstafel auf dem Evangelischen Friedhof an der Kölnstraße. „Bemerkenswerte Lebensleistung eines altgedienten Handwerksmeisters“ gratulierte Ehrenobermeister Kurt Werner.