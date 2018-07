Düren/Hürtgenwald - Männer setzten sich mit Spuckattacken zur Wehr

Düren/Hürtgenwald. Zwei Bürger zeigten sich am Donnerstag von einer eher schlechten Seite. Bei Kontrollen durch das Ordnungsamt und die Polizei beleidigten sie die Beamten und verhielten sich aggressiv. Eine Spuckattacke konnte verhindert werden, eine weitere traf die Ordungskräfte.

In einem Fall gerieten am Donnerstagmittag Mitarbeiter des Dürener Ordungsamtes mit Personen aneinander, die auf einer Bank am Kaiserplatz Alkohol getrunken hatten. Die Kontrolle verlief solange reibungslos, bis einer der Beteiligten mit seinem Fahrrad über den Fuß eines Stadtbediensteten rollte und ihn dann wüst beleidigte. Bei der Feststellung der Personalien des 45-Jährigen aus Düren brach ein Gerangel aus. Ein weiterer Mann aus der Gruppe, ein 40-Jähriger ebenfalls aus Düren, nahm dies zum Anlass, seinem Kumpel zur Hilfe zu eilen.

Die Ordungsamtmitarbeiter haben sich mit Hilfe von Pfefferspray gegen die Männer gewehrt. Das hielt den Mann aber nicht ab, zwei Ordungskräften ins Gesicht zu spucken. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten beruhigten die Situation schließlich und nahmen Strafanzeigen auf. Die angetrunkenen Männer wurden des Platzes verwiesen.

Während einer späteren Streifenfahrt in einem Wohngebiet in Gey stellten Polizeibeamte gegen 17.30 Uhr zwei verdächtige Personen fest. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle. Während einer der beiden sich kooperativ verhielt und unmittelbar nach der Kontrolle weitergehen konnte, reagierte der zweite deutlich aggressiver. Der 18-Jährige aus der Gemeinde Hürtgenwald weigerte sich, sich auszuweisen und beleidigte die Beamten stattdessen.

Zudem filmte er mit seinem Handy und gab an, das Video im Internet veröffentlichen zu wollen. Der Mann wurde durchsucht, um den Personalausweis zu finden. Er verhielt sich aggressiv und beleidigte die Beamten. Schließlich wurde er in Gewahrsam genommen.

Bei der Fahrt im Streifenwagen bemerkte einer der Beamten, dass der junge Mann dabei war, aus dem Rachen Speichel und Schleim zusammenzuziehen. Um die Spuckattacke zu unterbinden, presste der Beamte den Kopf des Mannes gegen die Seitenscheibe. Ein Richter bestätigte den Aufenthalt in einer Zelle für die folgenden vier Stunden.