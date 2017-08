Löschgruppe Birkesdorf feiert 125. Geburtstag

Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr der Stadt Köln

Das 125-jährige Bestehen der Löschgruppe Birkesdorf wird am kommenden Wochenende, 19. und 20. August, gefeiert.

Zum offiziellen Festakt am Samstag ab 15 Uhr werden die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Düren, Liesel Koschorreck (SPD), und Johannes Rothkranz von der Stadtverwaltung erwartet. Um 19 Uhr beginnt die „Flash-over-Party“ am Feuerwehrgerätehaus in Dürens größtem Stadtteil.

Am Sonntag treffen sich die Feuerwehrleute um 11 Uhr zum Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter. Ab 12 Uhr beginnt rund um das Gerätehaus der Familientag. Unter anderem werden dort Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Köln und des Bundeswehrflughafens Nörvenich ausgestellt.