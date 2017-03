Nörvenich.

Die Freiwillige Feuerwehr erfreut sich in der Neffeltalgemeinde erkennbar einer großen Wertschätzung. „Noch nie habe ich bei einer Feuerwehrversammlung so viele Vertreter aus Rat, Politik und Bevölkerung gesehen“, hob Bürgermeister Dr. Timo Czech in seinem Grußwort zu Beginn der Jahreshauptversammlung in der Neffeltalhalle hervor.