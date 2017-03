Düren.

Er ist ein absoluter Papstkenner und ein ganz wunderbarer Erzähler: Buchautor („Der Kämpfer im Vatikan - Papst Franziskus und sein mutiger Weg), Journalist und Papstkenner Andreas Englisch war am Mittwochabend auf Einladung der „Lit.Eifel“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „HöhenArt“ zu Gast in der ausverkauften Aula des Franziskus-Gymnasiums in Vossenack.