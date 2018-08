Heimbach.

Die ersten Mönche haben die Abtei Mariawald bereits verlassen, nun geht Dom Josef Vollberg, von 2006 bis 2016 Abt des Trappistenklosters, in ein Zisterzienserkloster in Tschechien. „Noch in diesem Monat“, sagt Wolfgang Nowak, Chefökonom von Mariawald, „werden weitere Brüder in ein Seniorenheim ziehen, weil ihre Versorgung sonst nicht mehr gesichert wäre.“