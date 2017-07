Mitsingabend zum Abschluss der Sportwoche

Am morgigen Dienstag, 25. Juli, treffen im Rahmen der Sportwoche des SV Morschenich die Teams von Viktoria Ellen und Bergwacht Berzbuir aufeinander. Anpfiff ist um 19 Uhr. Am Mittwoch, 26. Juli, spielt der SV Morschenich gegen Rot-Weiß Berrendorf 4. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Die beiden Halbfinals werden am Donnerstag, 27. Juli, und Freitag, 28. Juli, jeweils ab 19 Uhr, gespielt. Das Endspiel der Sportwoche findet am Sonntag, 30. Juli, ab 17 Uhr statt. Das Spiel um Platz drei wird am gleichen Tag um 15 Uhr angepfiffen.

Alle, die gerne „Kölsche Tön“ mögen, sollten am Samstag, 29. Juli, ab 19 Uhr zur Ludwig-Rixen-Straße kommen. Marcus Treinen und Willi Reese laden zum „Kölsche Ovend“ ein, bei dem auch tüchtig mitgesungen werden darf.

Mehr Infos im Netz:

www. www.sv-morschenich1925.de