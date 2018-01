Düren - Lesepatinnen und -paten der Stadt Düren blicken auf 2017 zurück

Düren. In einem Netzwerktreffen blickten die Lesepatinnen und -paten der Stadt Düren mit Sabine Wagner vom Spielpädagogischen Dienst und dem Team der Stadtbücherei zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2017 unter anderem mit einem positiven Ergebnis beim bundesweiten Vorlesetag und brachten neue Projekte auf den Weg.

Verstärkung gesucht, Treffen am 8. März „Derzeit haben wir 31 aktive Lesepatinnen und Lesepaten bei der Stadt Düren“, sagt Koordinatorin Sabine Wagner. „Wir freuen uns über jeden, der das Team verstärkt.“ Wer Interesse hat, kann sich beim Spielpädagogischen Dienst unter Telefon 02421/9946985 melden oder zum nächsten Netzwerktreffen in die Stadtbücherei kommen. Das nächste Treffen findet am 8. März um 10 Uhr statt.

„Das ganze Jahr über sind die Vorlesepatinnen und -paten ehrenamtlich im Einsatz und leisten so Großes für die Leseförderung“, erklärt Sabine Wagner. Zu festen Zeiten wird in vielen Grundschulen vorgelesen. Der Sommerleseclub und der Juniorleseclub in der Stadtbücherei wären ohne die Paten Hilfe nicht denkbar, denn ihnen erzählen die Kinder den Inhalt der Bücher, die sie gelesen haben. Die Ehrenamtler sitzen in der Jury der Vorlesewettbewerbe und bilden sich kontinuierlich fort. So wurden diesmal beim Netzwerktreffen Sprachspiele vorgestellt, die das Hörverständnis ebenso fördern wie das Sprechen und die Erweiterung des Wortschatzes. Angeleitet von Büchereimitarbeiterin Melanie Joisten wurden Mitmachgeschichten gespielt, die eine gute Anregung für Kinder sind, spielerisch mit der Sprache umzugehen. Dazu gehören auch Gesellschaftsspiele, die sich mit Sprache befassen, und in der Stadtbücherei zur Ausleihe bereitstehen.

Die Planungen für das Osterferienprogramm in diesem Jahr wurden vorgestellt: Ein Biparcours und eine Foto-Rallye für Grundschüler gehören ebenso dazu wie ein Malangebot im Anschluss an das Lesen für die Kleineren.

Zwei Vorlesepatinnen meldeten sich als Jurorinnen für den Vorlesewettbewerb am 31. Januar 2018, um 15 Uhr. Erste Interessenten fanden sich in den Reihen der Paten für die intensive interkulturelle Schulung, die im Laufe dieses Jahres angeboten wird. Auch für die Kinderstadt vom 15. bis 20. Oktober im Haus der Stadt ist die Mitarbeit wieder gefragt. In den nächsten Netzwerktreffen wird unter anderem das Thema „Märchenerzählen“ aufgegriffen und von einer Märchenerzählerin vorgestellt.