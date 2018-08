Düren.

Sprache ist einer der Grundbausteine für die erfolgreiche Integration, aber eine Fremdsprache zu lernen ist nicht immer leicht. Neben den verschiedenen Möglichkeiten in Düren, wie bei der VHS Rur-Eifel und in Integrationskursen städtischer oder gemeinnütziger Einrichtungen, bietet auch die Stadtbücherei Literatur zum Sprachenlernen an.