Düren - Lehrer und Schüler arbeiten noch mehr zusammen

Lehrer und Schüler arbeiten noch mehr zusammen Letzte Aktualisierung: 6. August 2018, 13:23 Uhr

Düren. Der Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums am Wirteltor in Düren hat in den vergangenen zwölf Monaten diverse Projekte an der Schule mit 21.000 Euro unterstützt.