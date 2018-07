Langerwehe: Nur die SPD stimmt gegen den Haushalt Von: Sandra Kinkel

Letzte Aktualisierung: 13. Juli 2018, 16:49 Uhr

Langerwehe. Die Töpfergemeinde hat nun also doch einen genehmigten Haushalt. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am Donnerstag hat der Rat den Etat für 2018 verabschiedet – mit den Stimmen der CDU und gegen die von SPD und FDP. Die Grünen-Ratsvertreter haben sich enthalten.