So viele Pferde und Betriebe gibt es

Im Kreisgebiet sind in diesem Jahr 5437 Pferde in 923 Betrieben gemeldet. 85 der Betriebe sind in der Gemeinde Hürtgenwald ansässig. Dort werden 744 Pferde gehalten.

All diese Zahlen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Im Jahr 2014 waren es in Hürtgenwald noch 683 Tiere in 75 Betrieben. Hierbei handelt es sich jedoch nur um die offiziellen Zahlen. Leider gebe es immer wieder Halter, die ihrer Meldepflicht nicht nachkämen, räumte der Kreis ein.