Kreis Düren.

„Am Gründonnerstag, fliegen die Kirchenglocken nach Rom, um dort den päpstlichen Segen zu bekommen und Reisbrei zu essen“ – so wurde es früher und so wird es mancherorts auch heute noch den Kindern erzählt. Denn in der Zeit um den Verrat, das Leiden und den Tod Jesu schweigen die Glocken.