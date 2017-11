Düren.

Dunkle Gänge, Taschenlampen und Gestalten, die überall zwischen Regalen auftauchen – die Lesenacht wurde manchmal ganz schön gruselig für die Kinder. Sie sollte ein ganz besonderes Erlebnis für die Viertklässler werden, das noch lange in Erinnerung bleibt: Neben viel Spaß und Spannung, bleibt den jungen Teilnehmern wohl am besten im Gedächtnis, dass sie sich in einer Bibliothek mal ganz anders verhalten durften als sonst und sogar zwischen den Regalen übernachten konnten.