Hürtgenwald - „Landschaftsmuseum“ für Hürtgenwald im Gespräch: Projektskizze vorgelegt

Hürtgenwald.

Das langfristige Projekt „Landschaftsmuseum“, mit dem die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges und deren Folgen an verschiedenen Orten aufgearbeitet werden sollen, könnte am 1. März in der Gemeinde Hürtgenwald beginnen. Das sieht der Plan der Gemeinde selbst, des Kreises Düren und der Akademie Vogelsang IP vor.