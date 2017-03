Wanderhöhepunkt ist die Drover Heide

Die Narzissen-Wanderung mit den Landrauen findet am 20. April statt und ist kostenlos. Daran nehmen auch Landfrauen aus der südlichen Eifel teil. Unterwegs wird es ein Picknick geben und zum Abschluss – für alle, die wollen – Kaffee und Kuchen in einem Café in Gemünd.

Höhepunkt ist die jährliche Wanderung durch die Drover Heide am 24. August. Auch diese ist kostenlos. Kontakt, Anmeldung und weitere Infos zu den Ausflügen bei Margret Sachsen unter de Telefonnummer 02422/1251 oder per E-Mail an margret.sachsen@t-online.de.