Düren - Laienschauspieler verarbeiten Erinnerungen an Annakirmes in Theaterstück

Düren. Jede Woche treffen sich zwei Gruppen der neuen Dürener Theaterwerkstatt mit ihrer Leiterin Svenja Niekerken und üben für die Aufführungen des Stücks, das sie aus ihren Erzählungen und Erinnerungen entwickeln und das die Annakirmes als roten Faden hat.

Geprobt wird im Ballettsaal im Haus der Stadt und in der Aula der VHS Rur-Eifel. Die Theaterwerkstatt von Düren Kultur wird unterstützt vom Lions Club Düren Marcodurum und von der Erna-Schiefenbusch-Gesellschaft.

„Es gehört zu unseren Aufgaben, besondere künstlerische Projekte zu fördern“, begründet Vorstandsvorsitzender Peter Baur das Engagement des gemeinnützigen Vereins. Ein besonderes künstlerisches Projekt ist der Theaterworkshop. Monika Rothmaier-Szudy, Leiterin des Theaters Düren im Haus der Stadt, war angenehm überrascht von der Resonanz auf die Idee, in einem generationsübergreifenden Workshop mit Laienschauspielern aus der Region ein Stück auf die Bühne zu bringen, das von den Workshop-Mitgliedern selber entwickelt wird. Das Interesse war so groß, dass zwei Gruppen mit einmal zehn und einmal neun Mitgliedern gebildet wurden.

In Abständen treffen sich die Workshops zu gemeinsamer Probearbeit, zum Beispiel zu einem intensiven Wochenende in Kerpen, wo alle ihre persönlichen Geschichten rund um die Kirmes erzählten. Mareike Niekerken schreibt die Geschichten auf und führt sie zusammen. So entsteht ein Gerüst aus Geschichten, das aber noch Platz für weitere Szenen lässt und vom roten Faden „Annakirmes“ zusammengehalten wird.

Die Gründe, warum die Teilnehmer zum Theaterworkshop gefunden haben, sind sehr vielfältig. Viele haben davon gelesen oder haben sich nach dem Gastspiel des Altentheaterensembles der Freien Werkstatt Köln „Ein Lieben lang“ im Haus der Stadt spontan angemeldet. „Das Stück der Kölner Gruppe hat uns sehr angesprochen“, sagt das Ehepaar, das gemeinsam bei den Proben im Ballettsaal im Haus der Stadt dabei ist. Gisela hat sich in der Kaca-Celan-Theaterschule auf Schloss Burgau mit dem Theatervirus infiziert, hat bei „Ernas Erben“ mitgemacht und ist immer noch verblüfft darüber, „wie viel man lernen kann.“ Auch Ulla ist begeistert davon, wie das Altentheaterensemble das Stück „Ein Lieben lang“ auf die Bühne gebracht hat und wie man mit dem Theaterspiel über die eigenen Grenzen hinaus wächst. „Es gibt eine Seite in mir, die gerne spielt und vielleicht zu kurz gekommen ist“, findet Hermine.

Norbert ist ebenso neu in der Region Düren wie Yvonne, die „etwas Quirliges suchte als Gegenentwurf zum Alltag.“ Beide sind glücklich, im Workshop Gleichgesinnte kennenzulernen. Norbert hat vor vielen Jahren im Schultheater gespielt, anschließend Kabarett und freut sich jetzt über das „Revival von etwas, das mir einmal sehr viel Spaß gemacht hat.“ Gerta kam über ihre Enkelin, die selber Theater spielt, zum Workshop. „Ich wollte was Neues ausprobieren“, sagt sie, und ihre Enkelin findet das „cool“. Bei Patricia war es die Tochter, die sie neugierig auf das Projekt machte.

Nicole hat ihr ganzes Leben lang mit Leidenschaft in Amateurtheatern gespielt, zum Beispiel im legendären Dürener „Theater A“. Da es keines mehr gibt, ergriff sie die Chance, mal wieder Theater zu spielen. „Es macht einfach Spaß“, sagt Bärbel, die wie Günter und Marlou gerne schauspielert. „Ich möchte meinem Leben mit dem Spiel etwas mehr Leichtigkeit geben“, so formuliert es Gisela.

Das Theaterstück, das den Arbeitstitel „Wir und die Annakirmes“ trägt, wird am 27. Juni im Haus der Stadt Premiere feiern, sozusagen eine Welturaufführung.