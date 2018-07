Kunstrasen zuerst für Düren 77 und Lendersdorf Letzte Aktualisierung: 10. Juli 2018, 15:09 Uhr

Düren. Die „Ampel“-Koalition will die städtischen Zuschüsse von je 250.000 Euro zum Bau neuer Kunstrasenplätze im Doppelhaushalt 18/19 an den FC Düren 77 und Alemannia Lendersdorf vergeben. Ein entsprechender Antrag soll am Donnerstag im Stadtrat (17 Uhr, Rathaus) beschlossen werden.