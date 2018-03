Ein Schüler des berühmten Künstlers Joseph Beuys

Hermann Josef Hack (Foto) ist am 20. Juni 1956 in Bad Honnef geboren. Er gehörte bereits mit 17 Jahren zu den Schülern von Joseph Beuys an der Kunstakademie Düsseldorf. Er wurde bekannt durch sozialpolitische Aktionen wie das „World Climate Refugee Camp“ und ein Miniatur-Flüchtlingslager aus über 1000 Zelten, das er im Zentrum europäischer Hauptstädte aufbaut, um auf die Opfer des Klimawandels hinzuweisen. 2007 hat er diese Kunstinstallation auch bei der Documenta in Kassel gezeigt. Die Documenta ist die weltweit wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Sie findet alle fünf Jahre statt.